Tubatura rotta, dalle 17.30 possibili disservizi dal rubinetto

Hera informa che, a causa della riparazione di una condotta, oggi – mercoledì 3 gennaio dalle ore 17.30 fino alla mattinata seguente – saranno possibili alcuni disservizi nella rete idrica nelle località di Sala di Cesenatico, Villalta, Cella, Borella e in via Cesenatico fino a Bagnarola. La rottura si è verificata in via Sbarra e coinvolge una condotta di importanza strategica, in gestione a Romagna Acque Società delle Fonti.