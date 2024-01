Una petizione per riavere la giostra di Teo in piazza Pisacane

Quindi il signor Teo e la sua giostra non ci saranno più e questo è il primo Natale che i bimbi del centro storico trascorrono senza il loro divertimento preferito. “Una grande ingiustizia – si legge nella nota a corredo della raccolta firme – per una decisione politica immotivata”. Insomma, bambini, genitori ed esercenti del quartiere non ci stanno.

È nato un comitato promotore molto agguerrito, che raccoglie firme per chiedere al sindaco Matteo Gozzoli e alla sua giunta di rivedere la decisione, riconfermando la presenza della giostra in piazza Pisacane, senza soluzione di continuità.

“Tanto più – sottolineano i promotori – che l’attrazione non ha mai arrecato alcun disturbo alla quiete pubblica, visto che chiude alle 23, ben prima della maggior parte dei pubblici esercizi, al contrario è sempre stata un valore aggiunto per il centro storico di Cesenatico che null’altro offre per i bambini”.

“L’ingiustificabile eliminazione dell’unico divertimento per i piccini di questa area – sottolinea tra l’altro la petizione – avrà come ovvia conseguenza anche una importante perdita di indotto per tutti gli esercenti della zona, molti negozi e pubblici esercizi che concentrano nella stagione estiva la maggior parte del loro fatturato. E se Cesenatico intende proporsi come meta del turismo per le famiglie, è inaccettabile che venga cancellata la giostra più amata”.

La petizione contro la chiusura della giostra si può firmare fisicamente negli esercizi commerciali di tutti i membri del comitato promotore di seguito elencati della città (tra cui i ristoranti, i bar ed i negozi più importanti della città) oppure online, con pochi comodi clic, sulla pagina Facebook “I bambini di Cesenatico rivogliono la giostra di Teo” al link https://www.facebook.com/profile.php?id=61555158390456

Per farlo basta andare sulla pagina, scrivere il proprio nome e cognome nei commenti sotto il post fissato in alto (non serve aggiungerlo se coincide col nome del profilo) con la frase “chiedo al sindaco di non chiudere la giostra di Piazza Pisacane”.