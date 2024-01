Il corso di primo livello per sommelier Ais arriva a Cesenatico

Novità in casa Ais Romagna nel cesenate: per la prima volta un corso di primo livello per sommelier sarà ospitato a Cesenatico. La sede è il ristorante Tracina, il via è per mercoledì 7 febbraio nel pomeriggio (ore 15), con la presentazione del corso fissata per il 31 gennaio.

Il corso di Cesenatico di primo livello si aggiunge a quello in programma nella sede a Cesena (Via delle Fragole, 255), sempre con inizio il 7 febbraio, previsto in orario serale (20.30).