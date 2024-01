Epifania, spettacolo annullato causa maltempo

Arriva il maltempo e le previsioni poco incoraggianti per domenica 6 gennaio costringono l’amministrazione comunale – in accordo con i Pasquarul D’la Piopa – ad annullare il tradizionale spettacolo in piazza Ciceruacchio. Le condizioni meteorologiche previste non permetterebbero lo svolgimento dell’evento. I Pasquaroli – cercando di sfruttare eventuali momenti di tregua – proveranno a farsi sentire per le strade del Porto Canale in maniera itinerante.