L’Ape del “Soccorso Letterario” dona trecento libri ai passanti

Martedì pomeriggio sono stati tanti i curiosi che hanno partecipato all’iniziativa e che non credevano di ricevere un libro in omaggio come invece è avvenuto quando si sono avvicinati all’Ape Letteraria ricolma di libri impacchettati pronti per essere dati in regalo.

Presenti in piazza Ciceruacchio, oltre ad Antonio Castagnola, anche la libraia Micaela Montiglia e la lettrice Silvia Picchi.