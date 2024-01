Nel nuovo film di De Luigi anche un’attrice di Cesenatico

E’ uscito ieri in tutte le sale cinematografiche d’Italia “50 km all’ora”, il nuovo film di Fabio De Luigi che annovera tra i protagonisti anche Stefano Accorsi e Marina Massironi.

É un film girato tutto in Romagna, un film “fra la via Emilia e il West”, come avrebbe detto Francesco Guccini. Una storia di amore e morte, di rancore e perdono, di donne e motori, ma soprattutto motorini.

A far parte del cast c’é anche Alice Palazzi, attrice di origini cesenaticensi che lavora in teatro da vent’anni ed é un volto della tv e del cinema italiano. Per lei, via social, anche i complimenti pubblici del sindaco Gozzoli: “E’ un bellissimo traguardo e siamo felicissimi per lei. Complimenti, Alice”.