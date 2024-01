Briatore: “Bagni all’asta? C’è il serio pericolo che finisca come in Francia…”

Riguardo le aste per le concessioni, spiega l’imprenditore, «Io ho visto quando sono state fatte in Francia ed è stato un disastro. Tre grossi gruppi hanno comprato tutte le spiagge e hanno mandato a casa tutte le famiglie. Per cui, prima di sbraitare dicendo di seguire l’Europa, consiglierei di seguire cosa dice la Meloni che sta cercando soluzioni che non comportino il mettere sul lastrico le persone. Parliamo di centinaia di migliaia di famiglie che vivono di questo lavoro”.