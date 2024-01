Concessioni all’asta, i balneari attendono il 16 gennaio

Intanto, le “non decisioni” dell’Esecutivo hanno comunque comportato delle conseguenze: ovvero che, in assenza di disposizioni nazionali, ogni Comune ha proceduto per conto proprio.

La maggior parte di questi ha deciso di avvalersi della possibilità di un anno di proroga prevista dalla stessa legge 118/2022 (firmata dal governo Draghi), ma restano le incognite sul futuro: come saranno rinnovati i titoli? Quanto dureranno? Come dovrà essere calcolato il valore aziendale? A queste e molte altre domande, il governo fino ad oggi non ha mai risposto. Ma il 16 gennaio è dietro l’angolo e, a quel punto – dopo rinvii, proroghe e cavilli – non si potrà più rimandare.

Nei prossimi giorni è prevista una riunione di maggioranza tra Meloni e i suoi due vicepremier per concordare una via d’uscita. Di certo, tra Italia e Europa, su questa partita, non c’è convergenza. Ad esempio, per Bruxelles, le stime del governo italiano, secondo cui solo il 33% delle spiagge nazionali è occupato da stabilimenti, sono inverosimili. Perché terrebbero conto anche delle aree morfologicamente precluse agli impianti balneari (colline, montagne, scogli, porti, riserve naturali).

Il secondo segnale, quello che più preoccupa Palazzo Chigi, è il severo monito lanciato dal Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha firmato la legge sulla concorrenza. Un’occasione per confessare tutte le “perplessità” sul rinnovo finora solo ventilato delle concessioni balneari.