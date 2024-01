Vuoi migliorare la retribuzione dei tuoi dipendenti?

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

TI SPIEGHIAMO COME CON LE NOVITA PER IL 2024 PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA

Nell’ambito del rapporto di lavoro esiste la regola generale che tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura costituisce reddito di lavoro dipendente. Ciò comporta il pagamento dei contributi inps, dei premi inail e delle imposte.

Tuttavia la legge finanziaria per il solo 2024, ha previsto delle novità in tema di Fringe Benefit che consentono di migliorare il trattamento economico senza l’aggravio di contributi ed imposte. Vediamo come.

Come detto le novità riguardano principalmente l’innalzamento della soglia di imponibilità dei Fringe Benefit.

Ma cosa sono i fringe benefit?

I fringe benefits sono compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori (o anche di qualche lavoratore), senza che ve ne sia l’obbligo in forza di norme di legge .

I fringe benefits vanno collocati nel quadro generale delle forme di retribuzione di tipo incentivante, poiché possono essere considerati come strumenti essenziali di valorizzazione della prestazione dei lavoratori e dei collaboratori.