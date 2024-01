Giostrina di Theo, il comitato non si arrende

Aggiunge Annalisa Rossi, della piadineria “A-sisters”: “La giostrina deve tornare perché ai bambini manca. E’ troppo bello averla lì. C’è luce, c’è allegria. Per questo deve assolutamente tornare”.

Incalza Simona Pifferi: “Fino ad un mesetto fa avevamo la gioia di aver qui davanti la giostrina dei bambini. Come d’abitudine, aprivi le tende e vedevi la giostra di Teo. Ora ci hanno privato di questa piccola gioia. Io penso che la giostrina sia sempre stata un valore aggiunto, per noi che abbiamo un’attività qui e soprattutto per i bambini, che non sanno più dove andare. Ne siamo molto dispiaciuti e stiamo cercando di fare del nostro meglio per raccogliere più firme possibile”.

Secondo i promotori della petizione “la rimozione della giostra è una scelta assurda dal momento che, tra l’altro, l’attrazione non ha mai arrecato alcun disturbo alla quiete pubblica, visto che chiude alle 23, ben prima della maggior parte dei pubblici esercizi”.

La petizione contro la chiusura della giostra si può firmare fisicamente negli esercizi commerciali di tutti i membri del comitato promotore di seguito elencati della città (tra cui i ristoranti, i bar ed i negozi più importanti della città) oppure online, con pochi comodi clic, sulla pagina Facebook “I bambini di Cesenatico rivogliono la giostra di Teo” al link https://www.facebook.com/profile.php?id=61555158390456



Per farlo basta andare sulla pagina, scrivere il proprio nome e cognome nei commenti sotto il post fissato in alto (non serve aggiungerlo se coincide col nome del profilo) con la frase “chiedo al sindaco di non chiudere la giostra di Piazza Pisacane”.