Influenza e Covid, con la riapertura delle scuole è atteso il “picco”

L’incidenza è molto elevata, ma simile a quella dello scorso anno, che gli esperti considerarono però da record: “Nelle ultime settimane, purtroppo, sia l’influenza che il Covid hanno ripreso a circolare e c’è il rischio che molti pazienti non vaccinati possano essere contagiati. – commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Per questo rinnovo l’appello a vaccinarsi, per sé stessi, per la comunità, in particolare per i più fragili, e per non caricare il lavoro degli ospedali”.