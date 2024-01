Anagrafe della popolazione residente, tutti i numeri di Cesenatico

Si è proceduto, infine, ad estrapolare un dato relativo ai cittadini residenti nelle frazioni della città.

Il quartiere Madonnina/S.Teresa/Cannucceto conta 5.866 (di cui stranieri 296).

Il quartiere Centro/Boschetto conta 5.468 residenti (di cui stranieri 425).

Il quartiere Valverde/Villamarina conta 4.482 residenti (di cui stranieri 624).

Il quartiere Villalta/Bagnarola/Borella conta 4.110 residenti (di cui stranieri 361).

Il quartiere Sala conta 3.468 residenti (di cui stranieri 194)

Il quartiere Ponente conta 2.513 residenti (di cui stranieri 236).

“Con il lavoro degli uffici Anagrafe e Stato Civile – le parole del sindaco Matteo Gozzoli – abbiamo potuto reperire informazioni preziose circa l’andamento della popolazione nel nostro Comune. Queste informazioni ci permettono di elaborare e capire quali sono i fenomeni in fase di svolgimento nel nostro territorio, come, per esempio, i dati relativi ai flussi migratori o all’invecchiamento della popolazione. Lo studio e l’utilizzo di questi dati ci permette di valutare quali siano le maggiori esigenze, comprendere quali politiche adottare e quali le azioni da mettere in campo”.