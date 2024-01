Dopo sette condanne (finalmente) scatta l’espulsione

Infatti, numerosi sono i reati di cui si è reso responsabile durante la sua permanenza in Italia dove è stato condannato per tre rapine (complessivamente 3 anni e 9 mesi), per porto di armi (complessivamente 10 mesi), per reati inerenti la normativa sugli stupefacenti (complessivamente 3 anni), per danneggiamento (8 mesi) e per tentata violenza sessuale (1 anno e 8 mesi).

L’accompagnamento coattivo – disposto dal Questore di Forlì Cesena al termine dell’esecuzione della pena – ha impedito che l’uomo, con evidente e spiccata propensione a delinquere, potesse riprendere a circolare liberamente sul territorio italiano.