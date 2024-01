Lunedì a Cesenatico il nuovo Centro di Assistenza Urgenza: ecco come funzionerà

Ma come decidere quando rivolgersi al Cau e quando al pronto soccorso? Sarà il paziente a deciderlo in base ad uno schema di gravità che l’Ausl in questi mesi ha provato a spiegare ma che non sarà semplice per l’utenza assimilare: coliche, ferite che necessitano di piccole suture, malesseri lievi sono tipiche da Cau, mentre difficoltà respiratorie, dolori toracici persistenti, traumi di grave entità, coliche forti e cefalee lancinanti necessitano delle cure del pronto soccorso. In ogni caso, dopo un primo check, anche il Cau stabilirà la destinazione del paziente inoltrando le condizioni più critiche al pronto soccorso.