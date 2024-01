Zarrelli: “A Cesenatico sanità depotenziata sulla pelle dei cittadini”

“La montagna va tutelata, questo non lo mettiamo in discussione – rileva il capogruppo di Fratelli d’Italia – ma, con questa riorganizzazione, si è potenziata la copertura d’urgenza in località dalla bassa densità abitativa e dove gli interventi che necessitano di prestazioni da Ppi sono una manciata, mentre si è depotenziata l’assistenza a Cesenatico, una scelta francamente incomprensibile. La zona Mare la si lascia sguarnita e le conseguenze nei prossimi mesi potrebbero essere nefaste”.

“La vicinanza a Cesena implica però che per casi di media gravità sia chiamata in causa l’ambulanza: su Cesenatico oggi gravitano 2 mezzi con operatori sanitari e 1 mezzo con medico a bordo. Servirebbero un’infinità di ambulanze per garantire il servizio: pensate solo ai malori e agli arresti cardiaci che accadono in spiaggia; tra chiamata, intervento e trasporto per ogni caso servono almeno un paio di ore. Ma come possono pensare di garantire l’assistenza in questo modo – si domanda Zarrelli – quando d’estate le esigenze del territorio raggiungono picchi impressionanti?”.