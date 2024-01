Bandieri nuovo capogruppo della Lista Civica di centrodestra

Bandieri ricorda che “fu una nostra intuizione richiedere l’imu sulle piattaforme ENI” così come non ha dimenticato “la diffidenza, per non dire l’ilarità, con cui fu accolto il mio intervento in consiglio comunale quando, per la prima volta, parlammo dell’opportunità di richiedere l’IMU alle piattaforme ENI. Ed ora invece, eccoci tutti qua a godere dei frutti di quel lavoro, e questo non può che riempirci di orgoglio”.

“Nonostante quell’entrata ancora non esistesse durante la legislatura Buda – prosegue Bandieri – riuscimmo comunque, anche senza velox, ad ottenere dei risultati preziosi per Cesenatico, come la riqualificazione del depuratore, la sistemazione delle porte vinciane (che neppure si chiudevano) e la creazione del primo, nonché unico, hotel a 5 stelle della città”.

Oggi come ieri, invece, resta d’attualità il capitolo particolarmente spinoso della gestione dei rifiuti da parte di Hera: “Il malcontento dilaga – spiega Bandieri – perché sono troppi e reiterati i disservizi a fronte di un costante aumento delle tariffe. Esiste anche un problema d’immagine perché siamo una località turistica e quei bidoni lasciati in bella mostra sul lungomare e sui viali principali non sono un bel biglietto da visita. Va assolutamente fatto qualcosa per risolvere questo problema e dunque ci chiediamo se non sia venuto il momento di prendere in seria considerazione anche l’ipotesi di affidare il servizio ad altri gestori”.

Sugli eventi del Natale, infine, secondo Bandieri “bisognerebbe occuparsi anche dei commercianti del viale Carducci perché, tra ponti chiusi e viabilità compromessa, i commercianti vivono una crisi senza precedenti, abbandonati a sé stessi in un lungomare deserto e privo di iniziative. E se i negozi chiudono vengono meno quei presidi di legalità che le vetrine dei negozi garantiscono. Non si poteva organizzare – chiede Bandieri – qualche evento per incentivare un minimo di passeggiata? Oppure spostare i mercatini da via Garibaldi in piazza Andrea Costa?”.

Non solo critiche, però, ma anche proposte concrete ed ambiziose come il rilancio del progetto delle Terme, del tutto assente dal bilancio: “Sarebbe una preziosa opportunità di incremento turistico, oltre che un volano per l’occupazione annuale. Negli anni sono state fatte diverse analisi, si tratta di acqua termale di buona qualità e, se Cervia ci ha costruito un indotto importante, perché non potremmo fare lo stesso a Cesenatico? C’è tanto lavoro da fare – conclude – ma dal momento che la natura ci ha concesso questa sorgente sarebbe assurdo non sfruttarla”.