L’Ausl replica a Zarrelli: “I Cau miglioreranno la sanità di Cesenatico”

“Anche su questo punto – chiarisce l’Ausl – è importante ribadire un concetto: attivare il sistema 118 dell’emergenza preospedaliera non significa attivare un sistema di trasporto, ma un sistema di assistenza. All’interno delle Autoambulanze dell’Ausl Romagna, tutti mezzi di soccorso avanzato, inizia già l’iter diagnostico e terapeutico, che consente il raggiungimento di migliori risultati di salute rispetto all’auto-presentazione ai servizi di Pronto Soccorso. In caso di sintomi gravi, quindi, come difficoltà respiratorie ad esempio, è importante chiamare sempre il 118. Infine è previsto un potenziamento estivo considerando l’andamento bifasico degli accessi a conferma della vocazione turistica con aumento degli accessi nei mesi estivi. Tale potenziamento – conclude la nota – sarà previsto anche per il personale che opererà nel Cau”.

Ma come funzioneranno dunque i Cau? “Nello specifico si tratterà di un servizio presente tutti i giorni h 24 – 7 giorni su 7 – in stretta connessione con i servizi ospedalieri, sia per i percorsi previsti per gli accessi alle visite specialistiche di completamento che dovessero risultare necessarie, sia per la connessione e l’interfaccia con il sistema di assistenza alle emergenze qualora fosse necessario. I percorsi che sono stati costruiti tra Cure Primarie ed Ospedale garantiranno per quei cittadini che richiederanno, dopo la visita presso il Cau, una valutazione specialistica la possibilità di invio del paziente presso gli ambulatori specialistici per i percorsi di presa in carico. Infine l’Azienda ha intrapreso un lavoro di monitoraggio dell’attività dei Cau valutando il case mix, le attività svolte, gli esiti e l’impatto sul sistema dell’emergenza per i cau che hanno già aperto nel mese di dicembre. Per il momento i dati sono molto rassicuranti. Nei prossimi mesi lo stesso lavoro proseguirà sui Cau di prossima apertura insieme ad un lavoro di valutazione della soddisfazione degli utenti e dei professionisti coinvolti nei Cau e nei servizi di emergenza. Evidentemente – conclude l’Ausl – tutti gli interventi di miglioramento che dovessero emergere come necessari saranno adottati”.