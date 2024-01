Ottima partecipazione per presentare la Tariffa Corrispettiva Puntuale

La Tariffa Corrispettiva Puntuale

Dal 1 gennaio 2024 è partita a Cesenatico, in via sperimentale, la nuova Tariffa Corrispettiva Puntuale (TPC) che tiene conto del rifiuto indifferenziato conferito da famiglie e attività.

Questa nuova modalità – che sostituisce la TARI – ha come obiettivo quello di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata. Il passaggio alla nuova Tariffa è graduale: infatti per tutto il 2024 saranno misurati gli svuotamenti di rifiuto indifferenziato, ma senza costi aggiuntivi per le eventuali eccedenze, che verranno contabilizzate solo a partire dal 1 gennaio 2025. La TCP rientra nel percorso dedicato alla salvaguardia dell’ambiente, che Cesenatico ha iniziato nel 2019 con il nuovo sistema di raccolta rifiuti e che grazie all’impegno di tutti ha permesso di raggiungere oltre il 62% di raccolta differenziata.

In concreto, le buone abitudini consolidate in questi ultimi mesi per la raccolta porta a porta rimarranno tali: ai cittadini verrà semplicemente richiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre, come al solito, il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro. Il passaggio alla TCP rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per aumentare la raccolta differenziata.