Torna a sorridere il Bakia: battuto il Verucchio per 4 – 2!

Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo, salvo la rete di Lorenzini dopo 4 minuti che sembra porre definitivamente stop alle speranze degli ospiti, nonostante le distanze vengano accorciate dopo dieci minuti dal gol di Canini, che si avventa per primo su un cross dalla sinistra e piazza in rete il pallone del 4 a 1.

Da segnalare il ritorno in campo dopo mesi di Bracci, che entra ad inizio secondo tempo e ha subito l’opportunità di tornare in grande stile ma spara alto la sua chance. Le occasioni non fioccano e la partita sembra avviarsi verso l’epilogo senza particolari sussulti e invece, dopo un retropassaggio rischioso di Nava che rischia di finire in porta, al minuto 81 viene assegnato al Verucchio un calcio di rigore per fallo netto su Bullini.

Dagli undici metri non sbaglia Michilli e la partita potrebbe dunque riaprirsi, se non fosse che gli ultimi minuti vengono gestiti placidamente dai ragazzi di Faedi che giocano col cronometro e mantengono fisso il passivo. Sono tre punti importanti per il morale e soprattutto per la classifica, che vede finalmente il Bakia riacciuffare i 3 punti dopo un lungo periodo di digiuno.