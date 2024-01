Al Circolo Arci di Borella si parla di “Nutraceutica”

La serata è dedicata alla conoscenza della Nutraceutica. Molto probabilmente sono ancora in pochi a conoscere il termine nutraceutico. Di cosa si tratta? Un tempo si sentiva parlare di integratori nutrizionali, prodotti naturali che venivano usati per aumentare la quota di introduzione di alcuni nutrienti, in particolare dagli sportivi. Oggi, grazie a moltissima ricerca condotta in tutto il mondo, siamo entrati in una nuova fase. Ma attenzione non confondiamo il termine terapie con prodotti naturali con approcci “fai da te” o non basati su alcune evidenze scientifiche.

Il termine nutraceutico infatti fonde, unisce e integra due dimensione della Scienza: la nutrizione e la Chimica Farmaceutica e definisce un prodotto che viene utilizzato per aiutare a prevenire e curare le malattie. L’obiettivo di questo approccio è di identificare interventi mirati a regolare processi cellulari alla base di alcune patologie e, non di una semplice cura dei sintomi, aprendo nuovi orizzonti nella prevenzione e nella cura di molte patologie.