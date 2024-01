È ancora allerta smog in tutta l’Emilia-Romagna

Allerta smog in tutta la Regione: misura in vigore fino a mercoledIn seguito alle proiezioni dell’Agenzia regionale per l’ambiente relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili pm10, proseguono in tutta la regione le misure emergenziali per la qualità dell’aria fino a mercoledì 17 gennaio compreso, con lo stop ai diesel Euro 5.