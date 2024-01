Fratelli d’Italia: “La nuova tariffa rifiuti? I cittadini dovranno pagare di più”

“Una mossa azzardata, poco chiara, ma che porterà di sicuro a un aumento dei costi a partire dal 2025: il Comune ed Hera stanno preparando l’ennesima brutta sorpresa ai cittadini di Cesenatico”. Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale e Sebastiano Padovan, coordinatore comunale di FdI, commentano così l’avvio della sperimentazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TPC) per la gestione dei rifiuti urbani.

“Non c’è chiarezza sui nuovi costi, la quota fissa non si a quanto ammonti, non si conosce la differenza che resterà da pagare con la Tari per gli altri servizi comunali, non è noto il costo delle raccolte aggiuntive dei rifiuti indifferenziati una volta superato il numero annuale di svuotamenti assegnato (stabilito arbitrariamente da Hera) – incalza Zarrelli – E’ stata fornita solo un’indicazione di massima, da 3 a 6 euro a raccolta aggiuntiva, per esempio una famiglia di 4 persone ha un minimo di 39 raccolte: se il bidone lo si mette in strada ogni settimana, come succede oggi, nel conguaglio annuale si rischia di vedersi addebitati sino a 80 euro. Una cifra esosa! E molto più alti saranno i costi per famiglie con nucleo familiare minore o single, dove le raccolte fisse sono di numero inferiore e quindi più alti saranno i costi aggiuntivi se messo in strada ogni settimana il bidone indifferenziato. E anche per le attività come immaginavamo, la prospettiva è di avere costi più alti”.