Presentata questa mattina in Comune la “Cervia Run”

A conclusione della rassegna le belle parole dell’assessore Brunelli all’indirizzo di Marco Morigi, “un imprenditore che, anche nei mesi dell’incertezza, continua ad organizzare eventi di qualità sul territorio, regalando a Cervia nuove occasioni di crescita. Il fatto che una manifestazione di questo livello abbia scelto Cervia come location ci riempie di orgoglio e conferma la vocazione sportiva di questa località. Come amministrazione – ha concluso l’assessore – collaboreremo in stretta sinergia, dando tutto il nostro apporto affinché questa rassegna cresca e si consolidi nel tempo, diventando un appuntamento fisso del nostro calendario eventi”.

Già aperte le iscrizioni: per partecipare alla prima “Cervia Run” basterà andare sul sito ufficiale www.cerviarun.it e cliccare sulla piattaforma endu.net.