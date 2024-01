I musicisti della Scala attesi domenica a Cesenatico

Il Teatro Comunale di Cesenatico ospita un evento unico nella storia di “Cesenatico Classica”. Domenica 21 gennaio, alle 17.30 (un orario diverso rispetto il solito), sul palco salirà l’Ensemble Contemporaneo Scaligero, una formazione di nove musicisti del Teatro alla Scala diretti da Francesco Muraca. In poche parole la crema della musica classica mondiale. Un’occasione nell’occasione in quanto quello di Cesenatico è il primo concerto che l’Ensemble esegue in un teatro che non è la Scala di Milano.