La promozione di Cesenatico si prepara per il prossimo triennio

La promozione di Cesenatico si sta preparando al prossimo triennio con un piano strategico messo a punto dalla DMO che si avvale della consulenza di FTourism.

È un lavoro partito da tempo e giunto adesso alla sua fase di sintesi.

Oggi (giovedì 18 gennaio) la DMO si riunirà al Palazzo del Turismo per dare lo start alle campagne di promozione base da cui partire. Si lavorerà in questa occasione agli strumenti da mettere in campo, agli obiettivi, ai segmenti turistici individuati e legati a eventi nazionali e internazionali. Sarà l’occasione anche per far partire le campagne di web marketing e social indirizzate al target estero.