La “Giostrina di Teo” diventa materia di scontro politico

E alla fine, inevitabilmente, il caso della “Giostrina di Teo” rimossa da piazza Pisacane diventa materia di scontro politico.

Per il prossimo consiglio comunale, le opposizioni compatte presenteranno un’interrogazione firmata da tutti i Capogruppo della minoranza di Cesenatico (Lista civica per Buda, Fratelli d’Italia e Lega). Nell’interrogazione, preparata da Roberta Buda e condivisa poi da tutti i consiglieri d’opposizione, si chiedono i motivi per cui si è deciso di togliere, dall’elenco delle aree destinate allo spettacolo viaggiante, Piazza Pisacane impedendo così alla “Giostrina di Teo” di poter continuare ad essere un punto di attrazione per famiglie e bambini.