Via Bramante: chiusura stradale per agevolare i lavori sulla fognatura

Dalla prossima settimana entrano nel vivo i lavori per la fognatura di via Bramante e la movimentazione del cantiere occuperà tutta la carreggiata.

Per questo il tratto di strada interessata verrà interdetto al traffico. Il divieto di accesso e transito è valido per i veicoli e anche per i pedoni per motivi di sicurezza. Il cavalcavia sovrastante rimane aperto e operativo a pieno regime in entrambe le direzioni.