Adriatico in salute in Emilia Romagna: il 98% delle acque a “livello alto”

Nel 2023 – spiega la Regione – su 98 punti di monitoraggio previsti, in 87 casi il risultato delle analisi microbiologiche ha permesso di classificare le acque come eccellenti (88,7%) mentre nove sono stati i tratti di mare classificati come buoni: di fatto il 98% delle acque marittime di balneazione emiliano-romagnole ha una classificazione di livello alto.

“Anche per il 2023 sono confermate la salubrità e la qualità delle nostre acque balneabili – commentano la vicepresidente con delega all’Ambiente, Irene Priolo, e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Siamo soddisfatti di questo risultato, che peraltro arriva al termine di una stagione balneare iniziata in ritardo a causa dell’alluvione. Ringraziamo Arpae e le Ausl di Ferrrara e della Romagna, che con controlli rigorosi e puntuali ci permettono di monitorare costantemente la qualità delle acque, tutelando al tempo stesso ambiente e salute dei cittadini e mantenendo altamente competitiva l’offerta turistica del nostro territorio”.