Siropack: “Stop all’incoerenza dell’Europa e dei nazi-ambientalisti”

Si potrebbe parlare di “lieto fine” se non fosse che l’iter giudiziario per tornare in possesso dell’appartamento è partito nell’ottobre 2022, ma il contenzioso con gli inquilini insolventi risale addirittura a qualche mese prima. Insomma, ci sono voluti quasi due anni per avere giustizia. E questo, almeno in parte, spiega la proverbiale prudenza dei proprietari di abitazioni che, molto spesso – soprattutto a Cesenatico – preferiscono affittare il loro immobile per brevi periodi durante l’estate piuttosto che siglare lunghi contratti annuali.