Sono cominciati i lavori alla Pescheria Comunale: investimento da € 95.000

Ad eseguire i lavori è la ditta Schiumarini di Predappio che ci occuperà dell’installazione di una nuova UTA – Unità di trattamento dell’aria – che andrà a funzionare come una pompa di calore piccola e compatta, funzionale sia per il raffreddamento che per l’aria calda.

Contestualmente a questa installazione si procederà agli interventi accessori come il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’ingresso e la sostituzione dei diffusori interni. In corso d’opera, la ditta provvederà anche a un intervento puntuale per sanare le infiltrazioni dell’edificio lato mare.