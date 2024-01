Dopo la morte dona il tuo corpo alla scienza…

Basandosi sull’ordinamento in questione, Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna hanno stipulato un accordo per sensibilizzare i cittadini e formare il personale sanitario su un tema ancora poco noto. Negli ultimi anni, sono stati fatti grandi progressi per ciò che concerne la donazione del corpo, dalla formazione del personale alla ricerca scientifica, passando per la creazione di banche di tessuti, grazie alle quali è possibile studiare nuovi biomarcatori per prevenire le malattie, e il perfezionamento di tecniche chirurgiche.

Uno dei principali motivi per il quale l’Emilia-Romagna è stata scelta come primo esponente della campagna consiste nella presenza sul territorio del Centro di Anatomia Clinica e Chirurgica Sperimentale e Molecolare del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna, riconosciuto dal Ministero della Salute come “Centro di riferimento nazionale per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti”. Lo stesso Ministero ha elargito 500.000 euro alla Regione per finanziare il progetto e agevolarne l’inizio.