Giostrina di Teo, prosegue la raccolta firme ma dal Comune…

Ha abbondantemente superato le mille firme la petizione dei cittadini e dei residenti di Cesenatico per chiedere all’amministrazione comunale il ripristino della “Giostra di Teo” in piazza Carlo Pisacane.

Anche se la situazione sembra in uno stallo difficilmente risolvibile (non arrivano dal Municipio segnali di “aperture” a riguardo…), i commercianti del centro storico continuano a darsi da fare per raccogliere nuove firme a sostegno della petizione. E ogni giorno – malgrado esistano anche pareri dissonanti – nuove voci chiedono il ripristino della giostra al sindaco Matteo Gozzoli, che ha invece deciso di spostarla in piazza Comandini, “un’area trafficata e poco agevole”, sostengono i membri del comitato.

Su quest’ultimo punto insiste la barista che da anni lavora al Bar dei Marinai in piazza Pisacane: “I bambini – racconta – ci sono rimasti male, si sono lamentati e mi hanno chiesto perché la giostrina fosse stata spostata. Me lo chiedo anch’io, visto che è stata collocata in una zona trafficata dove c’è anche un ‘brutto giro’. Non mi pare una cosa ben fatta. Si pensa ai grandi, non si pensa ai piccoli: la giostra torni al suo posto”.