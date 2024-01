Mercoledì partono i corsi serali gratuiti di “Un mare di lana”

Qualche anno fa in Romagna, per ottenere la patente di “casalinga provetta”, dovevi per forza saper lavorare all’uncinetto. Lo sanno bene le donne più attempate che, fin da piccolissime, venivano “addestrate” all’arte dello “sferruzzamento”. Una tradizione ormai estinta, anche se qualcuno, a Cesenatico, continua a battersi per far rivivere questa antica arte sartoriale.

Parliamo di “Un mare di lana” Knitting, l’associazione formata da tante “azdore” locali che in questi anni abbiamo imparato ad apprezzare per lo loro spettacolari creazioni a maglia.