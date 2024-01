Calcio, tre sconfitte per le nostre. Si salva solo il Villamarina

St. Ermete – GRANATA 1 a 1

Piccolo stop anche in casa Granata, contro i dirimpettai in classifica del S. Ermete. L’equilibrio che ci si aspettava dal match, vista la minuta differenza di punti fra le compagini, si è rivelato tale anche in campo con Ronchi che manda in vantaggio i suoi alla metà del primo tempo e Magnani che risponde nella seconda frazione. Prosegue quindi la relativamente serena stagione del Granata, a pochi punti dalla zona play-off quanto da quella riguardante i play-out.

VILLAMARINA – Asar 0 a 0

Buon pareggio interno per il Villamarina, che ospitava l’Asar quinto della classe, in una partita che prometteva brutti pronostici. Punto che serve più per il morale che per la classifica, vista l’ultima posizione a cui si ritrova ancorata la squadra di Fattori dall’inizio dell’annata e i 3 punti che dividono il Bagno di Romagna (penultimo) e loro. La missione salvezza, più che complicata, sembra ad oggi impossibile, parola sconosciuta nel vocabolario del gioco del calcio.