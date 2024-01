Nuova tariffa rifiuti, conclusi gli incontri organizzati da Hera e Comune

Hanno avuto una grande partecipazione gli incontri organizzati dal Comune di Cesenatico e da Hera per presentare alla cittadinanza le principali novità in merito alla TCP (Tariffa Corrispettiva Puntuale): quattro serate molto partecipate in cui i cittadini hanno potuto chiarire dubbi e fare tutte le domande del caso.

I quesiti principali hanno riguardato le modalità di raccolta, il numero di esposizioni comprese nella tariffa base, la sua entità, il costo di ritiri in eccedenza e il comportamento da tenere in caso di abbandoni nei pressi del proprio cassonetto di pertinenza.

Bisogna ricordare che la TCP è attiva dal 1 gennaio 2024 ma ancora in via sperimentale: i cittadini dovranno abituarsi al nuovo modello ma eventuali esposizioni eccedenti alla quota compresa nella bolletta non saranno conteggiati e non dovranno essere corrisposti.