Vanno all’asta due immobili di proprietà comunale

Il Comune di Cesenatico ha istituito i bandi per l’alienazione di due immobili di proprietà comunale: il primo riguarda un appartamento – già destinato ad alloggio di edilizia residenziale pubblica – in Viale Torino n.3/c. Il valore a base d’asta è di € 140.400,00; il secondo riguarda un appartamento – già destinato ad alloggio di edilizia residenziale pubblica – in Via xxv Luglio n.64/a,. Il valore a base d’asta è di € 137.700,00. Gli alloggi, già messi all’asta durante l’estate, andranno così in vendita con una riduzione di prezzo del 10%.