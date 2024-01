Il caldo fa aumentare lo smog: da giovedì tornano i divieti

Si alzano le temperature. Una bella notizia per chi non ama il gelo dell’inverno, ma anche una pessima notizia per l’inquinamento, visto che il caldo anomalo fa aumentare lo smog ed abbassare la qualità dell’aria. E così, dopo gli ultimi rilievi di Arpae, tornano anche in Romagna le limitazioni al traffico e al riscaldamento domestico.

Le giornate da “bollino rosso” saranno giovedì 25 e venerdì 26 gennaio: in queste 48 ore entreranno in vigore in tutta la Romagna le misure emergenziali riguardanti le limitazioni della circolazione e altre misure.