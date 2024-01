Polizia locale, aumentano gli incidenti. E Turci si congeda

L’attività sul territorio

Le attività di presidio e controllo del territorio, di norma sono state organizzate in relazione ad obiettivi e programmi definiti nei fogli giornalieri di servizio e in totale sono state 1.620, nel 2022 erano state 1591. Sono stati effettuati 901 posti di controllo con 3127 veicoli controllati e 86 persone identificate. Sono stati rimossi 113 veicoli e ritirate 42 patenti. I sequestri effettuati sono stati 56. I verbali staccati per mancato uso della cintura di sicurezza sono stati 38 mentre 204 quelli per l’uso del telefono durante la guida; 155 sono state le infrazioni rilevate con il sistema TargaSystem e 9 le multe eseguite per l’utilizzo improprio di monopattini elettrici.

I sinistri rilevati in totale sono stati 225, in aumento rispetto ai 198 del 2022 con 108 lesioni alle persone e 117 con soli danni alle cose. Gli ASO e i TSO effettuati sono stati 10, contro i 17 registrati nel 2022. Il totale delle violazioni al codice della strada accertate sono state 52.178.

Nel registro della Polizia Giudiziaria, tra le altre, risultano 44 ricezioni di denunce, per lo più contro ignoti con furto bici; 16 segnalazioni alla Procura della Repubblica per abusi edilizi; 2 comunicazioni di reato per maltrattamento abbandono animali e 4 accertamenti per illeciti inerenti a sostanze stupefacenti. Risultano inoltre 343 verbali riferiti all’abusivismo commerciale e ad altre violazioni amministrative riferite ad attività commerciali e pubblici esercizi.