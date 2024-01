Tir insicuri e camionisti ladri: che far-west sull’autostrada A-14!

Infine 2 automobilisti, uno straniero 23enne ed un 56enne originario della provincia di Ancona, sono stati sorpresi a guidare senza avere la patente: il primo non l’ha mai conseguita ed è stato fermato in centro a Forlì, il secondo aveva subito la revoca del documento ed inoltre era stato colpito dal divieto di ritorno in un comune dell’anconetano. Per lo straniero è scattata una multa di oltre 5.000 euro oltre al fermo del veicolo, mentre per il 56enne, avendo guidato pur senza poterlo fare mentre era sottoposto a una misura di prevenzione personale, è scatta la denuncia a piede libero.