A “Cesena Fiera” per tre giorni i cani più belli da tutto il mondo

Sono ben tre le esposizioni cinofile previste, di cui due internazionali e una nazionale. I cani in gara saranno valutati secondo gli standard di razza da 32 giudici specializzati in arrivo da tre Continenti, da Hong Kong a Israele, passando per Austria, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Italia e altre parti del mondo.

Il programma della tre giorni prevede al mattino le gare di selezione in base alla razza: nell’ambito delle oltre 300 razze presenti, suddivise in dieci categorie, solo un soggetto per ogni categoria passerà il turno per l’ambita finale. Il momento saliente arriverà poi al pomeriggio quando alle 14.30 comincerà il Best In Show, la sfilata tra i dieci cani selezionati per nominarne il migliore.