Giostra di Teo, ecco le ragioni dell’amministrazione comunale

“Mi sembra doveroso partire da un dato di fatto: nella nuova mappatura – ha concluso la Vincesindaca con delega alle Attività produttive Lorena Fantozzi – è stata individuata Piazza Comandini in una parte di essa che è suddivisa in quattro aree verdi e non certo all’interno della rotonda. Parliamo di una zona dotata di ampi marciapiedi che la circondano e di comodi parcheggi che la rendono facilmente raggiungibile dalle famiglie con bambini. Si è inoltre tenuto conto della visibilità dell’area data dal fatto che il viale Roma è il principale viale di accesso per terminare in Piazza Andrea Costa. Durante il periodo natalizio numerosi operatori economici fuori dal centro storico hanno espresso richieste per incrementare iniziative ed eventi con attenzione agli assi commerciali principali fuori dal Centro Storico. Avere un’attrazione per i bambini in quella zona si muove proprio in questo senso, fa sorridere sentir parlare di discriminazione verso questa o quell’altra attività visto che è stato predisposto un bando aperto e pubblico a cui potrà partecipare chiunque ne abbia i requisiti”.

“La giostra di piazza Pisacane – ha aggiunto il Sindaco Matteo Gozzoli – non era più presente sulla piazza dal 1° ottobre a seguito della naturale scadenza della concessione decennale preesistente. Dico questo per sottolineare come questa Amministrazione non abbia cacciato nessuno dal suo posto. In questi anni abbiamo potuto ben valutare i diversi aspetti. Ai fondamentali elementi di tutela del nostro borgo marinaro si aggiungono anche valutazioni in merito alle dimensioni ridotte della piazza e alle diverse segnalazioni ricevute in questi anni per scarsa visibilità delle attività presenti, nonché delle continue necessità di rimuovere la giostra durante le manifestazioni. Aspetti che ci hanno portato a valutare una nuova e diversa mappatura, che è nelle competenze della Giunta Comunale. Le aree individuate per lo spettacolo viaggiante sono in un raggio di poche centinaia di metri da piazza Pisacane, non riteniamo di aver danneggiato né le famiglie né tantomeno le attività del porto canale che anche durante le festività natalizie appena concluse hanno visto un flusso di turisti forse senza precedenti a prescindere alla presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante. C’è una sostanziale differenza tra installazioni temporanee montante e smontate in pochi giorni come durante Il pesce fa festa e attrazioni che invece hanno un’occupazione ricorrente per tutto l’anno”.