Giostra di Teo, il Comitato attacca il sindaco: “Gioca a nascondino”

“Indigna e lascia senza parole – aggiunge la nota – il fatto che la giunta di Cesenatico non abbia, neanche per un momento, ritenuto di rivolgersi a noi, come se gli esercenti del comitato e tutti i cittadini che ci sostengono non contassero nulla. In qualsiasi democrazia chi amministra dialoga con la cittadinanza. Qui no, anche se si tratta di una parte importante dell’economia di Cesenatico, di tantissime firme già raccolte e di tante altre che stanno arrivando. Come tratterà, il sindaco, queste firme e questi cittadini? Pensa di liquidarci come ha fatto con l’opposizione in consiglio? Ha fatto male i conti. È arrogante e miope. Non tiene nel debito conto la gente che lavora e produce, i principali esercenti di Cesenatico, e che è penalizzata dalle scelte di questa amministrazione. La giunta – conclude – si è espressa chiaramente: si vuole far morire la zona del porto canale e favorirne altre”.

Non convince la collocazione alternativa proposta, piazza Comandini, su un viale principale, dove – insiste il Comitato – “passano le automobili e il traffico è particolarmente intenso. Ma è da pazzi metterla in quella rotonda. Col traffico che c’è sarebbe pericolosissima!”, tuona Paola Casali, una cittadina di Cesenatico che sostiene la petizione.

La petizione contro la chiusura della giostra – che ha già abbondantemente superato le mille sottoscrizioni – si può firmare fisicamente negli esercizi commerciali di tutti i membri del comitato promotore di seguito elencati della città (tra cui i ristoranti, i bar ed i negozi più importanti della città) oppure online, con pochi comodi clic, sulla pagina Facebook “I bambini di Cesenatico rivogliono la giostra di Teo” al link https://www.facebook.com/profile.php?id=61555158390456

Per farlo basta andare sulla pagina, scrivere il proprio nome e cognome nei commenti sotto il post fissato in alto (non serve aggiungerlo se coincide col nome del profilo) con la frase “chiedo al sindaco di non chiudere la giostra di Piazza Pisacane”.