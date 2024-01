Cuori e rose rosse al ristorante Cà Nostra

E ancora. Il mercoledì (fino al 27 marzo) a Cà Nostra è “All you can eat”. Passatelli in brodo di carne, ai carciofi, in brodo di vongole e ai frutti di mare, tutti quelli che riesci a mangiare, a soli 18 euro a persona (coperto e bevande escluse). Senza glutine a richiesta.

In questo caso la prenotazione deve essere effettuata entro le 12.00 del giorno precedente.