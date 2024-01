Domenica a teatro lo spettacolo (già esaurito) di Roberto Mercadini

Il monologo porta lo stile che ha reso celebre Roberto Mercadini in tutta Italia; condurrà per mano gli spettatori alla scoperta di alcune peculiarità e curiosità di un testo sacro. Non molti sanno che nella Bibbia ebraica ci sono scene che potrebbero portare al riso, come l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, il motivo per cui Isacco si chiama così o la feroce satira antimonarchica che si cela dietro il nome “Saul” (Info 0547 79274).