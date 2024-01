Il Comune di Cesenatico investe più di € 500.000 per promozione e sport

Progettazione, strategie e investimenti per la promozione turistica, il Comune di Cesenatico è già al lavoro per la stagione 2024 e la Giunta Comunale ha approvato una delibera con un investimento da o€ 537.000,00 per la promozione e il sostegno ai grandi eventi turistici in programma a partire dalla primavera. Il lavoro dell’assessorato al turismo in sinergia con tutti i componenti della DMO è pronto a partire per un 2024 che sarà all’insegna delle riconferme, delle novità e degli eventi irripetibili come la partenza della tappa del Tour de France Cesenatico-Bologna del 30 giugno 2024.