Risorge il Valverde, altra vittoria contro la Longianese

Il secondo tempo dovrebbe essere quella parte di gara in cui la squadra in svantaggio inizia l’arrembaggio verso il pari e invece, di sortite offensive, se ne vedono poche. Protagonista del secondo tempo l’arbitro e i suoi non fischi che hanno inasprito ulteriormente quella che di per sè era una partita tesa e nevrotica.

Fra i giocatori la copertina invece se la prende, nel bene e nel male, Luca Donati che porta a termine più di qualche scorribanda sulla sua fascia di competenza e risulta imprendibile per gli avversari ma non riesce mai a trovare la via del gol. Da segnalare anche un cartellino rosso in direzione Ricci e l’accenno di rissa finale per un presunto gestaccio di Armenise verso la panchina avversaria. Quello che conta è che, tra nebbia e polemiche, siano arrivati per la seconda volta di fila i 3 punti, che permettono di accorciare ulteriormente verso la dodicesima posizione, occupata oggi dal Sanzili.