E intanto lo spettro di “Fleximan” sta avvicinandosi alla Romagna…

Ora, anche a Cesenatico – dove oggi come ieri si esalta la figura, non proprio evangelica, del Passator Cortese – esiste un autovelox che, specie nelle prime settimane, ha fatto un’autentica strage di multe (siamo già a quota 52mila!). E dunque, specie sui social, sono in tanti ad auspicare l’intervento di Fleximan anche sull’Adriatica.

Sete di vendetta da parte di chi ha dovuto pagare raffiche di verbali? Può darsi. In ogni caso, l‘apologia di reato è una pericolosa deriva anti-sociale, ma anche l’avvisaglia di un malcontento sempre più diffuso e che, per questo, non andrebbe sottovalutato.