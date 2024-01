Martedì il primo tavolo di coordinamento del “Patto per la lettura”

Martedì 30 gennaio si terrà alle 15.30 in Biblioteca comunale il primo tavolo di coordinamento del “Patto per la lettura” che vedrà la partecipazione dei suoi firmatari insieme all’assessore alla cultura Emanuela Pedulli, al dirigente Silvio Mini e al direttore del Museo della Marineria e della Biblioteca comunale Davide Gnola.

In questo primo incontro conoscitivo i sottoscrittori condivideranno le proprie attività in programma dedicate alla promozione del libro e della lettura e stabiliranno le basi per la nascita di nuove collaborazioni, mettendo a punto strategie utili per fornire alla cittadinanza una comunicazione completa e coordinata di tutte le iniziative offerte.