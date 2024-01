Bilancio Carabinieri, un weekend tra ubriachi, clandestini e tossici

Alla fine, per il territorio comunale di Cesenatico (e dintorni), segnaliamo un 42enne risultato irregolare sul territorio italiano e dunque invitato a presentarsi all’Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la sua posizione. Stessa situazione per una 33enne che, controllata a bordo un veicolo che stava transitando lungo via Saffi, è stata trovata sprovvista di documenti e, dopo un controllo più approfondito, destinataria di un decreto d’espulsione. Anche per lei d’obbligo il passaggio in Questura.