Dal 1° febbraio all’URP di Cesenatico sarà attivo uno sportello SPID

Il Comune di Cesenatico lavora al processo di digitalizzazione e di accessibilità per la cittadinanza e – da giovedì 1° febbraio – presso l’URP di Cesenatico sarà avviato lo sportello SPID per l’identificazione digitale gratuita con il gestore LepidaID.

Potranno attivare SPID i maggiorenni – cittadini e turisti – in possesso di un documento di riconoscimento italiano (carta di identità, passaporto, patente di guida) in corso di validità e di una tessera sanitaria sempre in corso di validità o del tesserino del codice fiscale. Per ottenere lo SPID occorre essere in possesso anche di un indirizzo mail personale e di un cellulare. Il servizio è totalmente gratuito.